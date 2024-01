Terremoto a Napoli, il sismografo a mezzanotte registra le oscillazioni ma sono i botti di Capodanno

di Pasquale Guardascione

Allo scoccare della mezzanotte la stazione sismica Cque, vicino Napoli, ha iniziato a registrare le oscillazioni chiaramente frutto dei fuochi d’artificio come fosse un terremoto. A comunicarlo è stata l’Ingv che quest’anno compirà 25 anni.

Non è la prima volta che la rete nazionale sismica dell'Ingv registra fenomeni che non sono legati ad attività naturale ma a quella dell’uomo. Come, ad esempio, quando l'Italia ha vinto la finale degli Europei nel 2021, oppure, quando il Napoli ha vinto lo scudetto a maggio scorso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 08:18

