Ischia, l'allerta dell'Ingv: «Potranno esserci altri terremoti, gli edifici vanno messi in sicurezza»

Terremoto vicino Norcia, magnitudo 3.3: avvertito anche ad Ascoli e Teramo

Giovedì 19 Settembre 2019, 16:15

Ildelpotrebbe non costituire un caso isolato e per questo motivo è assolutamente indispensabile una rapidapiù datati e fragili. È questo l'allarme dei ricercatori dell', che hanno analizzato la storia deisull'isola del Golfo di Napoli, situata in una zona ad altaL'area più a rischio dell'intera isola diè quella di, che fu distrutta da un violentissimoe colpita, insieme a, anche dalla scossa di oltre due anni fa. La sismicità storica di Ischia è stata approfondita da unodi ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, dell'università di Trieste e dell'istituto cinese di geofisica. Pubblicato su Engineering Geology sul sito dell'Ingv , lo studio dimostra che spesso, a Ischia, ipiù forti avvengono a, concentrati nella stessa zona ma cone con una durata totale che può raggiungere anche alcuniLa probabilità di nuove, forti scosse aè concreta e c'è un'area di 20 km², concentrata appunto tra Casamicciola e Lacco Ameno, che sembra molto più a rischio del resto dell'isola. Il devastanteche distrussenel, d'altronde, era stato il culmine di una sequenza sismica iniziata nel 1828 e continuata con altre cinque, forti scosse nel corso di oltre 50 anni.A studiare e a descrivere gli effetti dei terremoti a Ischia nel XIX secolo fu. Il sismologo, studiando gli effetti delnel 1881, aveva invitato le autorità a non ricostruire gli edifici crollati con le stesse tecniche e modalità. Un appello inascoltato, se si considera che il devastante terremoto di due anni più tardi avrebbe distrutto l'80% degli edifici a Casamicciola e causato oltre 2300 vittime., ricercatore dell', ha spiegato: «Il nostro studio ha anche calcolato gli effetti che si avrebbero se avvenisse un terremoto simile a quelli più forti dell'Ottocento. Ovviamente, ci sarebbero meno danni, ma c'è una zona particolarmente a rischio ed è quella di Casamicciola alta, che va assolutamente messa in sicurezza con tecniche costruttive particolari».Lo studio dell'attività sismica diè comunque ancora fonte di discordie anche all'interno della stessa comunità scientifica. Altri ricercatori, ad esempio, hanno realizzato interpretazioni e modelli diversi sull'evoluzione sismogenetica dell'isola e sulla pericolosità sismica. Lo studio dell'Ingv, comunque, mette in evidenza un'esigenza ovvia ma quasi sempre disattesa su tutto il territorio nazionale italiano. «A Ischia, in particolare, serve mettere in sicurezza e consolidare gli edifici in modo che possano resistere ad un terremoto di magnitudo pari a quello del 1883, che ragionevolmente può essere considerato l'evento atteso più forte» - aggiunge ancora Giuseppe De Natale - «Il problema, però, non riguarda solo Ischia, ma tutta l', dove purtroppo terremoti di magnitudo anche modesta possono causare danni e vittime inaccettabili».