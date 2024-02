Terremoto a Firenze, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Marradi. Avvertito fino a Ravenna. «Gente in strada»

di Redazione web

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata registrata dall'Ingv alle ore 12.49 a 5 km da Marradi, comune in provincia di Firenze. Il sisma è avvenuto a una profondità di 4,7 km. La stima (provvisoria) è dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. «In corso le verifiche alle strutture - fa sapere il presidente Eugenio Giani - .Sono in contatto con il Sindaco di Marradi e gli altri comuni del Mugello. Le persone sono uscite in strada per la scossa di 3.5 ML ma al momento non ci sono segnalazioni di criticità, proseguiamo comunque con le verifiche».

La scossa è stata sentita in tutta la zona del capoluogo toscano, già ieri funestata dal tragico incidente in via Mariti dove un crollo in un cantiere di un supermercato ha causato la morte di cinque operai.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 13:56

