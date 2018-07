Terremoto in Adriatico: paura in Puglia, tremano anche a Brindisi e Lecce

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura pochi minuti fa in Adriatico: una forte scossa di ha colpito l’Albania, precisamente alle 11:01 di stamattina. Laè stata di magnitudo 4.9 e s’è verificata sulla costa di Durazzo, non lontano da Tirana dove la popolazione l’ha distintamente avvertita. Anche in Puglia la scossa è stata avvertita in modo particolare sul litorale tra Monopoli,. Numerose le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine.