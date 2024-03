Teodoro preso a calci in pancia durante la lite, si accascia e muore in strada: aveva 52 anni. Fermati due stranieri

di Marcello Ianni

Sono stati fermati due stranieri che avrebbero aggredito e ucciso Teodoro Ullasci, 52 anni, originario di Torino, ma residente da tempo all'Aquila, morto dopo un pugno e un forte calcio all'addome. Si tratterebbe di due stranieri, ma non si conosce ancora la loro nazionalità, trovati dalla polizia in una casa abbandonata nella periferia est del capoluogo abruzzese. Sono stati identificati grazie alle telecamere.

Teodoro morto dopo l'aggressione

Di sicuro, Ullasci secondo almeno due testimoni, dopo essere stato raggiunto da due persone ha avuto con loro un acceso diverbio che si è trasformato in pochi istanti in un'aggressione nel corso della quale uno dei due uomini avrebbe sferrato un calcio al ventre dell'aggredito il quale, per tutta risposta, ha ingaggiato un inseguimento.

È stato un testimone ad allertare il 118. Una richiesta di auito talmente concitata che l'uomo non è riuscito a indicare dove si trovava. Arrivati sul posto gli operatori hanno per molto tempo applicato tutte le tecniche rianimatorie ma per Ullasci non c'è stato nulla da fare. Dopo poco sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra volante della Questura e della mobile, anche loro allertati da alcuni testimoni, a quanto pare due donne.

