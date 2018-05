Superenalotto: con tre euro vince un 5 da 1,3 milioni

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ci sono stati 6 né 5+1 ma l’ultimo concorso delregala un «5 Stella» da 1.293.939,75 euro a. La vincita è stata realizzata presso la tabaccheria De Vivo in via Santa Lucia 114 con una schedina «2 pannelli» da tre euro.«Il vincitore non si è presentato e non credo lo fara - dice all'agenzia Agimeg Vincenzo De Vivo, titolare della tabaccheria - La schedina, stampata da noi e del valore di tre euro con Superstar, era esposta vicino al vetro. In genere le persone vedono le giocate già fatte e le acquistano. Credo che il vincitore possa essere un cliente occasionale, una persona di passaggio. Qualcuno che è venuto a Napoli per passare il weekend, il nostro locale è vicino a molti alberghi».