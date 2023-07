Suora a 32 anni, Maria Immacolata lascia l'università e va in monastero: «Ascolto la voce di Gesù e vivo in povertà e castità»

di Giacomo Quattrini

È festa al monastero di San Nicolò-Santa Chiara di Osimo. La giovane novizia suor Maria Immacolata Pia di Gesù Eucarestia ha emesso la professione religiosa temporanea tra le clarisse del monastero di via Pompeiana. Lo ha fatto sapere in queste ore la Diocesi di Ancona-Osimo. Nel giorno del suo 32° compleanno, con le sue mani strette in quelle della Madre Abbadessa suor Massimiliana Ciola, la ragazza osimana ha promesso di vivere in povertà, castità e obbedienza durante la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Angelo Spina.

Suor Maria Immacolata è la più giovane delle clarisse del monastero osimano

Dopo il liceo scientifico, ha frequentato l’Università di Infermieristica, anche se da piccola voleva diventare dottoressa. Ha fatto scout e volontariato ma fondamentale è stato l’incontro con l’associazione Nuovi Orizzonti.

«Questo periodo è stato come la preparazione al matrimonio per conoscere meglio il mio Sposo e seguirlo in tutto. Che bello ascoltare la voce di Gesù - ha detto suor Maria Immacolata- e condividere la sua vita di carità: imparare ad amare come ci ha amato Gesù, facendo della mia vita un dono per tutta l’umanità». Il nome, suor Maria Immacolata Pia di Gesù Eucarestia, «l’ho capito pregando, la Mamma Celeste è una meravigliosa compagna di viaggio: lei che ha detto sempre “Eccomi” a Gesù con la sua vita, mi aiuterà a fare altrettanto».

