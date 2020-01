La moglie non è in casa, pensionato si butta dal terzo piano davanti ai ragazzi che giocano a basket

Suicidio stamattina a Santa Marta, in calle delle Terese. Un uomo di 76 anni si è buttato dal suo appartamento al terzo piano di un palazzo.



Leggi anche > Incidente a Tivoli, scontro tra auto e bus sulla Tiburtina: morti due due ragazzi di 19 e 20 anni



L'uomo è caduto in campo, poco distante dal campetto dove alcuni ragazzi studenti universitari stavano giocando a basket. Sono stati loro i primi a soccorrerlo e a chiamare il Suem 118 e i carabinieri del Nucleo natanti. Inutile però ogni tentativo di salvare la vita al pensionato, molto noto a Santa Marta e in città: lo schianto è stato troppo forte e pochi minuti dopo l'uomo è morto. Nonostante non ci siano dubbi sulla dinamica, la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta e ha disposto l'autopsia.



Pare che il settantaseienne stesse passando un momento di difficoltà e che quando ha deciso di saltare nel vuoto, la moglie non fosse in casa. Avvertita, è tornata subito. Sono in corso indagini per capire cosa possa averlo portato a compiere il gesto estremo.



Sabato 25 Gennaio 2020, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA