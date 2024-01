«Stuprata in macchina da tre uomini»: la denuncia di una ventenne dopo la serata in discoteca con gli amici

di Redazione Web

Una brutale aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della discoteca Art di Desenzano. Lo stupro, occorso tra la notte del 6 e il 7 gennaio, secondo quanto denunciato da una 20enne di Bovezzo, in provincia di Brescia, sarebbe avvenuto dopo una serata passata in discoteca con alcuni amici.

«Vittima di violenza sessuale»

Secondo la ricostruzione dei fatti narrata dalla ragazza, che aveva deciso di trascorrere la serata con degli amici nella famosa discoteca del basso Garda, lei sarebbe stata vittima di una grave violenza: il presunto assalitore, insieme a due complici, l'avrebbe caricata in un'auto per poi perpetrare gli abusi su di lei intorno alle 3.30, come riporta il Corriere della Sera.

La giovane ha raccontato di essersi risvegliata successivamente in una strada nelle vicinanze del casello autostradale dell'A4 di Desenzano.

Le indagini

Attualmente, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Desenzano, per verificare quanto affermato e identificare i tre presunti responsabili di questa violenza sessuale, ancora da chiarire in tutti i suoi aspetti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 14:20

