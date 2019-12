Stefania uccisa e bruciata, la figlia a scuola col figlio della killer: «Scusa per quello che ha fatto mia mamma alla tua»

Martedì 10 Dicembre 2019, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È passato quasi un anno da quando è stata uccisa, madre di una bambina di 8 anni, Martina: un omicidio, lo scorso 17 gennaio, per cui la ex amante del marito,, comparirà tra due giorni davanti al gup per la prima udienza. Stefania fu uccisa e il suo corpo fu dato alle fiamme: un piano che secondo i carabinieri era stato studiato da tempo, con la vittima che fu attirata in una trappola.Nella mente dell’omicida, che spedì anche le sue chiavi con un messaggio di addio, racconta il Corriere della Sera, l’omicidio doveva sembrare una fuga d’amore con un amante. Sia Stefania che Chiara, una morta, l’altra in carcere, hanno lasciato senza una mamma i propri figli: anche la presunta killerUno dei figlii di Chiara tra l’altro va a scuola con la figlia di Stefania: «Giocano insieme, hanno la stessa età. Sono bambini, è normale.ha fatto», le parole di Stefano Del Bello, marito della vittima. Parole che fanno venire i brividi. Stefano non sarà all’udienza, ma andrà in tribunale, scrive il Corriere, solo per la sentenza. «Se non sarà ergastolo, vorrei che scontasse la pena per intero - ha aggiunto - il perdono? Per me non esiste».Quel 17 gennaio Chiara Alessandri aveva chiesto ad un amico, Angelo Pezzotta, di prelevare Stefania con un furgone: fingendo di essere mandato da suo marito, le aveva dato una rosa e un bigliettino con scritto “ti amo” e l’aveva bendata. Pezzotta l’aveva invece portata da Chiara, con cui era scoppiata una lite finita in tragedia: la donna, che sostiene sia stato un incidente, nega di averle dato fuoco. Il tribunale, forse, potrà scoprire chi dice la verità.