Ragazza di 19 anni senza vita in casa: l'hanno trovata i genitori

Una ragazza diè stata trovata morta in casa a Sottomarina dai genitori al loro rientro. Non ancora chiare le cause del decesso: le forze dell'ordine non escludono tra le ipotesi anche quella dell'overdose. Si attendono i rilievi della Polizia Scientifica disposti dalla Procura di Venezia.