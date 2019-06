Scompaiono due sorelline di 3 e 7 anni: ritrovate in campagna

Sono stati interminabili momenti di apprensione quelli vissuti a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, dove nel pomeriggio si erano perse le tracce di due sorelline di tre e sette anni.



Le piccole erano state affidate al nonno e si trovavano in campagna, quando all’improvviso sono sparite nel nulla. Nella disperazione, l’uomo ha subito richiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato le ricerche e ritrovato le bimbe. Giocavano in un parco, situato a due chilometri di distanza dal punto in cui erano state viste per l’ultima volta.



Le sorelline erano assieme al nonno. Si trovavano in campagna e giocavano serenamente. Ma poi l’uomo le ha perse di vista e non è riuscito più a trovarle. A quel punto per lui ha avuto inizio un vero e proprio incubo. E, nella disperazione, ha richiesto aiuto ai carabinieri, che si sono diretti immediatamente sul posto. La telefonata è arrivata al centralino alle 16,15. Sono scattate così le ricerche che un'ora dopo hanno dato l'esito sperato.

Domenica 2 Giugno 2019, 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA