Soldatessa travolta dall'esplosione di un mortaio durante l'esercitazione militare: è grave

CARPEGNA - Un grave incidente sarebbe avvenuto in mattinata al poligono di tiro militare nella zona del Sasso Simone e Simoncello nei pressi di Carpegna.A quanto si è apprende, sarebbe accidentalmente esploso un mortaio e nella deflagrazione sarebbe rimasta gravemente ferita una soldatessa. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. La donna, in condizioni critiche, sarebbe stata portata all'ospedale di Torrette in eliambulanza.