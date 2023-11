Smart working, proroga fino al 31 marzo 2024 per genitori di figli under 14: ecco tutti i dettagli

di Redazione web

Smart working. È prorogato di tre mesi, fino al 31 marzo 2024, il lavoro agile per i genitori lavoratori con figli under 14 nel privato. Lo prevedono due emendamenti al decreto anticipi, presentati dal Pd e dal M5s, approvati dalla commissione Bilancio del Senato. Il lavoro agile nel privato per i genitori con figli minori di 14 anni attualmente è in vigore fino al 31 dicembre.

Smart working fino al 31 marzo

Al momento la norma si applica a condizione che il lavoro da remoto sia compatibile con le caratteristiche della prestazione che il dipendente-genitore deve fornire. Sul sito del ministero del Lavoro si legge pure che «il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di 14 anni, viene riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito e che non vi sia un genitore non lavoratore»

