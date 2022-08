Smart working, proroga per i fragili e per i genitori di bambini under 14: ecco cosa cambia

Smart working, è in arrivo una proroga per i lavoratori fragili e per i genitori di bambini under 14. In arrivo l'emendamento proposto dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per la proroga dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori dei figli under 14 che, a quanto si apprende, è stato presentato nella giornata di ieri a Palazzo Chigi.

Smart working, la proroga

La proroga sarebbe fino al prossimo 31 dicembre.

Come annunciato dal ministro, quindi, l'emendamento sarà presentato in sede di conversione del dl Aiuti bis al Senato e la relativa copertura per i lavoratori del settore pubblico - sempre a quanto si apprende - è stata reperita con fondi propri del ministero del Lavoro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 12:54

