Sky Inclusion Days, l'evento a Milano il 20 maggio. Tutti gli ospiti e il programma: chiude la performance di Achille Lauro

di Redazione web

A pochi giorni dall'appuntamento con Sky Inclusion Days, tanti nuovi nomi si aggiungono al programma dell’evento dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità, valori che da sempre Sky si impegna a promuovere e diffondere. Una giornata di incontri, testimonianze e performance che si terrà dalle 9 di lunedì 20 maggio a Milano al museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, e che sarà in diretta sul canale 501 di Sky oltre che in streaming su skytg24.it, con collegamenti e aggiornamenti anche su Sky Tg24 e Sky Sport24.

Un viaggio per raccontare la diversità che rende unici e uniche, alla scoperta dell’inclusione come forza che genera senso di appartenenza e crea nelle persone i presupposti per ricercare la propria felicità. Si aggiungono nuovi nomi del mondo della cultura, delle istituzioni, dell’arte, della scienza, dell’intrattenimento e dello sport a completare il ricco programma della giornata, che si chiuderà con l’intervento e la performance di Achille Lauro.

Chi saranno gli ospiti

Tra i tanti nuovi ospiti il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Mario Barbuto, l’attivista e promotrice dei diritti delle persone con disabilità Chiara Bisignani, l’ex pallavolista Federica Lisi Bovolenta, il capitano del Milan 1982-1997 e vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi, il rapper Brazzo, il regista e comico Marcello Cesena, la scrittrice Marina Cuollo, il Presidente di Take Group Marco Di Marco, la coach e speaker radiofonica Ivana Di Martino, l’Ing.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA