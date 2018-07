Pauroso incidente con l'Harley Davidson: Silvia muore dopo 4 giorni di agonia

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dopo 4 giorni di agonia a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un i. Silvia Persi, 27enne di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, è morta all'ospedale di Borgo Trento dopo un incidente avuto qualche giorno prima in moto.La ragazza si trovava sullainsieme al suo fidanzato quando c'è stato lo scontro con un'auto, per motivi che sono ancora da chiarire. Il compagno è rimsato illeso, ma la ragazza è stata scaraventata a terra e da subito le sue condizioni sono sembrate molto critiche. Portata immediatamente in ospedale sembrava esserci la possibilità che si riprendesse, ma purtroppo le cose sono andate diversamente.Sull'incidente stanno ancora facendo chiarezza le autorità: la coppia viaggiava in direzione di Verona quando si è scontrata contro una vetture guidata da una donna di 46 anni che era appena uscita dalla stazione di rifornimento di metano.