Donna muore travolta dal camion della raccolta rifiuti in retromarcia

CINGOLI -Investita mentre attraversa la strada da un mezzo del Cosmari, muore sul colpo. L'incidente mortale si è verificato questa mattina attorno alle 10 in Via Silvestri nel quartiere di San Giuseppe.Vittima di questo incidente un'81 enne cingolana . Alla guida del camion per la raccolta dei rifiuti un macedone di 35 anni che non si è accorto della donna che stava attraversando la strada per recarsi in lavanderia l'avrebbe investita con la parte anteriore del mezzo mentre probabilmente stava facendo retromarcia. Ma non è escluso il fatto che il camion si sia sfrenato. Soccorso anche il marito della donna che era in macchina ad aspettare la moglie pochi metri dall'incidente. Sul luogo sono giunti anche altri addetti del Cosmari. Era stata allertata anche l'eliambulanza, ma dopo aver costatato che la donna era morta, è tornata vuota ad Ancona. La via è stata chiusa al traffico.