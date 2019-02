Sesso libero senza problemi in pieno giorno in spiaggia: è successo a San Mauro Mare, sulla riviera romagnola in provincia di Forlì-Cesena. Una scena choc ripresa da un residente col telefonino. Una coppia, evidentemente ha approfittato della domenica con un insolito e anticipato sole primaverile e delle temperature alte, per fare sesso senza temere di essere scoperti in mezzo alla spiaggia, in questi giorni ovviamente libera dagli ombrelloni.



I due, attorno alla trentina, credevano di essere protetti da occhi indiscreti dalla grandi dune di sabbia che ogni anno i titolari degli stabilimenti balneari collocano fra le cabine e la battigia per evitare inondazioni in caso di burrasca e alta marea. Presi dal loro desiderio irrefrenabile hanno fatto l’amore sulla spiaggia senza problemi. Ma qualcuno dal terrazzo di una casa vicina al mare ha ripreso tutto con un telefonino pubblicando il video sulla pagina Facebook Romagnoli, popolo eletto. Ovviamente il filmato ha iniziato a rimbalzare sui social ed è diventato virale in pochi minuti. Se i due verranno identificati potrebbero essere denunciati per atti osceni in luogo pubblico dalle forze dell'ordine. Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA