Sesso sulla panchina davanti a tutti: amanti focosi arrestati. Lui ha 29 anni, lei 23

in un parco pubblico nel veronese: per questo i due fidanzati vittime di troppa passione,, sono stati arrestati dai carabinieri, con l'accusa del reato di atti osceni in luogo pubblico. È successo a Bussolengo, in provincia di Verona, dove alcuni cittadini hanno visto i due amanti focosi fare sesso su una panchina e hanno chiamato i carabinieri.I militari, intervenuti appunto su segnalazione di alcuni passanti, hanno notato i due giovani nel pieno di un rapporto sessuale e hanno interrotto il momento magico, arrestandoli: sottoposti a processo per direttissima, la ragazza è stata condannata a due mesi di carcere, mentre per lui il giudice ha disposto l'obbligo di firma.