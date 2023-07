Servizio Civile Ambientale, i ministri Abodi e Pichetto: «Straordinaria opportunità per il nostro paese»

di Redazione web

Da oggi al 29 settembre 2023 gli enti iscritti all'Albo del Servizio Civile Universale (SCU) potranno presentare nuovi progetti nell'ambito del Servizio Civile Ambientale, per complessivi 2.200 posti. "Con questo nuovo bando di progettazione si apre per gli Enti, e a stretto giro anche per i giovani, la possibilità di attuare iniziative concrete, sistematiche, organizzate e finalizzate, dedicate all'ambiente ad ampio spettro, alla sostenibilità, anche attraverso lo sviluppo, la crescita e l'affermazione dell’educazione ambientale applicata, nella dimensione quotidiana". Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, con delega al SCU, Andrea Abodi.

Frutto di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e giunto alla sua seconda fase di progettazione dopo quella dello scorso anno, il Servizio Civile Ambientale vuole essere un tassello importante, sia nell'attuazione del PNRR, che della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), della quale l'Italia si è dotata per realizzare i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030. Nello specifico il Servizio Civile Universale è annoverato tra i protagonisti individuati per l’attuazione del Vettore “Cultura per la sostenibilità”, con particolare riguardo agli ambiti di educazione, formazione, informazione e comunicazione, dove il percorso di costruzione di competenze per la sostenibilità a partire dalla sinergia tra programmi, azioni e strumenti assume un’importanza cruciale.

“Il servizio civile ambientale - afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto e il Sottosegretario Claudio Barbaro, con delega al servizio civile ambientale - è una straordinaria opportunità per il nostro Paese.

"Con il Servizio Civile Ambientale - specifica Abodi - i giovani potranno compiere un percorso di crescita e formazione che li arricchirà in termini di conoscenze, vivendo un’esperienza significativa che aiuterà a sviluppare un maggior senso civico, a rafforzare le competenze sulla economia verde, a preparare i partecipanti ad affrontare le sfide ambientali e i cambiamenti climatici, nonché a cogliere le opportunità̀ della transizione ecologica, con maggiori abilità spendibili prospetticamente in termini di occupabilità. Rispetto per l'ambiente e attenzione alla formazione, sono i due elementi cardine sui quali chiediamo agli enti di attivarsi con questa nuova progettazione, anche in collaborazione con le associazioni di protezione ambientale, nella prospettiva di una proposta ai giovani sempre più qualificata e concreta, sintonizzata con i loro interessi e le loro sensibilità, orientata alla loro crescita come cittadini", conclude il Ministro Abodi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA