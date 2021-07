“Senza tutela e diritti”; i magistrati onorari “precari" manifestano davanti Montecitorio

Applicano ogni giorno la legge e il diritto ma sono senza diritti. Un paradosso tutto Italiano quello dei magistrati onorari. Oggi sono scesi di nuovo in piazza per una manifestazione pacifica davanti a Montecitorio, per chieere tutele e diritti un'attività ventennale al servizio della magistratura ma da “precari”. Il flash mob di oggi, è l'ultima di una serie di iniziative portate avanti dai magistrati onorari, che pur garantendo ogni giorno la giustizia ai cittadini e lavorando per lo Stato, non hanno nemmeno le garanzie minime.

Fra i promotori dell'inziativa il pubblico ministero onorario Raimondo Orrù che insieme ad un numero importante di colleghi del tribunale penale e civile ha manifestato davanti al Parlamento. «Chiediamo a gran voce - sottolineano i manifestanti - che la giustizia venga riconosciuta anche a noi e che la commissione ministeriale ultimi rapidamente i lavori per la riforma della legge Orlando che decorrerà con i suoi effetti dal prossimo 16 agosto con effetti negativi sulla nostra categoria». Presente alla manifestazione anche l'avvocato Aldo Minghelli che ha dichiarato:«La giustizia di prossimità, ossia quella percepita direttamente dalle persone, è affidata alla magistratura precaria. Quando sento parlare di maltrattamenti, di codice rosso mi rendo contro che la giustizia che interessa ai cittadini è abbandonata dalla magistratura togata».

Martedì 20 Luglio 2021

