Sparatoria all’Alessandrino. Poco prima della 21 un malvivente ha sparato e ferito gravemente un uomo in viale Alessandrino all’altezza del Roxy Bar. Indagano i carabinieri che hanno predisposto posti di blocco nella zona per cercare di fermare l'uomo in fuga. E' caccia all'uomo

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 21:37

