Senza casco sullo scooter, marito e moglie multati aggrediscono e feriscono i carabinieri: arrestati

Viaggiare senza casco in sella allo scooter comporta la multa di poco più di 80 euro, il fermo del mezzo e qualche punto decurtato dalla patente. Questo impone il codice della strada a chi non indossa il casco di protezione. A una coppia di Napoli, tuttavia, non è bastata la sanzione prevista dalla legge. Quando i carabinieri della stazione di Chiaia hanno fermato marito e moglie durante un posto di controllo in Largo Pignatelli, hanno pensato bene di aggiungere un altro carico alla loro violazione. Hanno insultato i militari dell'Arma e strappato il verbale dalle mani di uno di loro.

Coppia senza casco aggredisce i carabinieri

Ciro Maglietta, 47enne già noto alle forze dell’ordine, ha poi tentato di aggredire uno dei carabinieri.

La zuffa si è conclusa con le manette per entrambi. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Per uno dei militari 30 giorni di prognosi per lesioni al braccio sinistro, per altri due tre giorni.

