Riciclaggio ed estorsione, 9 arresti a Roma: c'è anche l'ex senatore De Gregorio

È in corso un'operazione condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di alcune società create per riciclare denaro e commettere estorsioni contro locali del centro della capitale. C'è anche l'ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati .



Agenti della Prima Sezione Criminalità Organizzata stanno eseguendo nove provvedimenti cautelari, emessi dal gip, a carico di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso, dei reati di estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale che fanno parte del patrimonio aziendale di alcune società e un sequestro di circa 480 mila euro. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 08:58

