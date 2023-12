Cristina a 38 anni scopre di avere una sorella: «Anche lei fu adottata, come me. Voglio conoscerla e riabbracciarla»

di Redazione Web

La vita può cambiare in un attimo, non serve neanche che succeda qualcosa, basta una frase, che poi diventa una rivelazione e sconvolge completamente l'esistenza. Lo sa bene Cristina, a cui uno zio ha svelato in modo netto e repentino: «Hai una sorella che non hai mai conosciuto», senza ulteriori dettagli. Da quel momento, ha inizio una frenetica ricerca di informazioni e dati che, finora, non ha prodotto risultati, principalmente a causa delle ovvie restrizioni legate alla privacy.

Cristina, nata a Bucarest nel 1985 e successivamente adottata da una famiglia palermitana, intraprende un viaggio per indagare sul suo passato. Attualmente residente a Parma con il marito, inizia la sua ricerca. Non ottenendo alcuna informazione dai genitori adottivi, riesce a scoprire soltanto che la sua presunta sorella biologica vive a Messina, trasferitasi da bambina, e sembra essere accudita da una famiglia agiata.

La lettera della speranza

Da qui l'idea di chiedere al giornale online Messina Today di pubblicare la sua storia, sperando di trovare finalmente sua sorella.

«Mi chiamo Cristina, ma il mio nome originario era Codreanu Georgeta, sono nata a Bucarest (Romania) il 10 ottobre 1985.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA