Vede per caso una ragazza uguale a lei su TikTok, scopre che è la sorella gemella perduta

La vita a volte prende direzioni completamente inaspettate e anche quando pensiamo di avere le mani fermamente chiuse sulle redini basta un attimo di distrazione per trovarci in luoghi mai esplorati.

L'imprevisto, tuttavia, non è necessariamente un male e anzi può portarci grande gioia, proprio come nel caso di Ano Sartania, una ragazza di 21 anni che grazie a un video su TikTok è riuscita a ritrovare la sorella gemella, perduta da ormai 19 anni in seguito a terribili circostanze.

Ecco cos'è successo, secondo quanto riportato dal Mirror.