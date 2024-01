«Adoravo il mio nuovo lavoro ma dopo un mese il capo mi ha licenziata perché non "interagivo abbastanza": sarei potuta migliorare»

Quando si ottiene il lavoro che si vuole, quello che permette di svegliarsi col sorriso e di riuscire a finire il turno con soddisfazione, si pensa di aver già raggiunto il proprio lieto fine. Eppure, per tante persone arriva il momento di realizzare che essere assunti è soltanto uno dei tanti passi necessari per raggiungere l'ingresso del mondo del lavoro: dopo l'invio dei cv, le chiamate, le mail, i colloqui... qualcuno ti dice finalmente di sì, e viene quasi naturale festeggiare.

Ottenere il lavoro, però non vuol dire riuscire a tenerselo, e la delusione di perdere qualcosa che abbiamo conquistato con difficoltà può risultare davvero schiacciante, specialmente se arriva senza nessun preavviso: un fulmine a ciel sereno. Proprio questo è successo a una giovane lavoratrice, Natalie, che ha deciso di raccontare del suo licenziamento in un video pubblicato su TikTok, un po' per sfogarsi e un po' per cercare aiuto nel capire cosa sarebbe potuto andare diversamente.