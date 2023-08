Incidente con lo scooter, finisce contro un palo: morto a 17 anni a Giarre

di Redazione web

Ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un palo dell'illuminazione. È successo la notte scorsa lungo corso Messina, a Giarre, in provincia di Catania. Per il 17enne in sella sono stati inutili i soccorsi, morto a causa del violento impatto.

Sul posto i carabinieri impegnati nella ricostruzione della dinamica. Nell'incidente non risultano altri mezzi coinvolti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 18:43

