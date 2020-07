Sbanda in moto e si schianta contro un muro: Alex muore a 32 anni

Un giovane di 32 anni, Alex Cicalè, è morto dopo un incidente alle 13.30 di oggi ad Alba Adriatica, nel teramano: il 32enne era in sella alla sua moto quando, per cause che la Polizia Stradale sta cercando di ricostruire, ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro un muro.



Insieme alla Stradale, sono arrivati gli operatori del 118 e i colleghi della Croce Rossa di Alba Adriatica, ma per il giovane non c'era ormai nulla da fare. ​L'incidente è avvenuto in via Ascolana, a dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 17:33

