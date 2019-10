Mamma ritira la figlia da scuola perché non c'è l'insegnante di sostegno: «Federica è stata lasciata sola»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rita Masia è la madre di, unadi 19 anniper la mancanza di un insegnante di sostegno. La ragazza ha ripreso le lezioni nell'istituto d'arte che frequenta - con il sogno di diventare una stilista - il 16 settembre. Da allora è sempre rimasta sola tra i banchi, nell'attesa vana di qualcuno che si prenda cura di lei e che possa offrirle supporto nelle attività scolastiche.«Mia figlia lascia la scuola, ma non per sua volontà», commenta su Facebook Rita Masia,, che annuncia la decisione presa a malincuore di ritirarla dall'istituto che frequentava a Sassari fin quando non sarà disponibile per lei un insegnante di sostegno.Come raccontato dalla donna al quotidiano Repubblica, la decisione è arrivata dopo diverse sollecitazioni alla stessa scuola: «Vorrei solo essere aiutata, che vengano rispettati i diritti di mia figlia. Oggi, quando sono andata a ritirarla, il dirigente scolastico mi ha detto che a giorni faranno la nomina dell'insegnante, ma lo ripete dal primo giorno di scuola. Mi è presa una stretta al cuore mentre la portavo via, ma è stata una scelta giusta. In questo modo almeno non sta più male, perché quando torna da scuola è carica di stress e rimane nervosa per tutto il giorno. Resta seduta al banco da sola per cinque ore al giorno, tutti i giorni, senza fare niente se non vedere gli altri che fanno lezione e non può fare nemmeno educazione fisica o il laboratorio di moda».Il post pubblicato dalla donna ha riscosso migliaia di condivisioni e la storia di Federica ha commosso tanti genitori alle prese con situazioni simili. Il problema dei docenti di sostegno in Italia è infatti diffuso. Secondo le ultime stime del Ministero dell'istruzione per gli oltre 270.000 studenti che ne avrebbero diritto gli insegnanti sono soltanto 156.000. Quando una cattedra resta scoperta inoltre, ad arrivare sono spesso docenti non qualificati.