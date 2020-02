Rapina choc al portavalori delle poste: fucili a pompa e banditi incappucciati in fuga sull'auto senza targa

Sabato 1 Febbraio 2020, 11:24

SANT'ELPIDIO A MARE -choc alledi: banditi incappucciati sparano con ia pompa e rubano sacchi di soldi al portavalori.Erano circa le 7,45 di questa mattina e davanti all'ufficio postale c'erano già diversi anziani in fila per ritirare la. Ma non erano gli unici ad attendere i soldi: appena giunto sul posto il furgone portavalori è entrato in azione un commando di tre o forse quattro persone, armato di fucili a pompa. Senza profferire parola hanno rubato due sacchi pieni di soldi per poi darsi alla fuda su un', non prima di avere esploso alcuni colpi. L'auto è stata poi ritrovata tra Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare. Il bottino è ancora da quantificare. Sull'accaduto indagano i carabinieri.