Sandro sconfitto dal male a 40 anni, proprio come il suo amico Luca

La scomparsa di Sandro Fedito, 40 anni, ha scosso la comunità di San Martino di Venezze nel rodigino a pochi mesi da quell'11 di ottobre che ha strappato la vita di Luca Cazzadore, 36 anni. I due frequentavano lo stesso bar, accumunati dalla passione per lo sport, ma soprattutto per la Juventus.



Un'altra terribile prova per la mamma di Sandro, Stefania, infermiera all'ospedale civile di Rovigo che cinque anni fa ha perso il marito Angelo, nemmeno 60enne. Sandro era operaio alla Zilmet di Bagnoli di Sopra, viveva con la mamma e il fratello. Ultimo aggiornamento: 15:59