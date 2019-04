In moto contromano sull'autostrada: «Avevo perso il portafogli». Panico sulla A4

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava andando, sulla corsia d’emergenza, a bordo della sua moto: un gesto folle e pericolosissimo, giustificato secondo il protagonista con una motivazione che ha dell’incredibile. Ho perso il mio portafogli con soldi e documenti, avrebbe detto alla Polizia Stradale che lo ha fermato.È successo sulla A4, tra, nella mattinata di ieri: il centauro stava viaggiando verso Brescia, quando si è accorto di aver perso il borsello. Anziché tornare indietro in maniera lecita e rifare il tragitto già percorso per provare a ritrovarlo, ha pensato bene di ricorrere ad una inversione a U, percorrendo l’autostrada contromano per diversi chilometri.In tanti tra gli automobilisti lo hanno notato e hanno subito chiamato il 112: in pochi minuti una pattuglia della Polstrada lo ha raggiunto e fermato. La patente gli è stata ritirata e il centauro distratto e incosciente dovrà anche pagare 500 euro di multa. Sul destino del portafogli, se lo ha perso davvero o se qualcuno lo ha ritrovato, non è dato sapere.