Sale con un Suv sulla scalinata del Tempio Canoviano rovinando alcuni gradini del monumento

Era salito con un Suv sulla scalinata del "Tempio Canoviano" di Possagno (Treviso), per poi effettuare la discesa in retromarcia, scalfendo parzialmente alcuni gradini di accesso al monumento. I fatti risalgono ad inizio settembre, stamani l'autore della "bravata" è stato finalmente identificato. Si tratta di un 24enne della zona di Castelfranco. La bravata era stata ripresa con i cellulari da alcuni presenti che poi avevano postato un breve video sui social.

Denunciato per danneggiamento aggravato, della zona di Castelfranco, che ha ammesso subito le proprie responsabilità dimostrandosi pentito del gesto, e pronto a rimediare all'eventuale danno causato. Il giovane è stato segnalato all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di danneggiamento aggravato in luogo di culto e d'interesse artistico. I responsabili dell'Opera Dotazione del Tempio, l'opera architettonica più celebre di Antonio Canova, genio del neoclassicismo e originario proprio di Possagno, avevano presentato denuncia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 18:21

