Sabrina, scomparsa durante un'escursione sulle Alpi: dopo 2 giorni di ricerche attivato l'elicottero

Scomparsa da 2 giorni dopo un'escursione. Si cerca con l'elicottero Sabrina Gerina, la donna di 46 anni di Morgex di cui si sono perse le tracce dalle 8.30 di martedì 6 luglio. La donna è stata vista l'ultima volta la mattina di martedì lungo un sentiero sopra alla frazione Dailley che conduce al bivacco Pascal.

Nell'ultimo periodo era solita fare piccole o grandi escursioni da sola, ma in questo caso il suo ritorno era previsto in poche ore. Poco dopo infatti avrebbe iniziato il suo turno di lavoro al ristorante, ma non è mai arrivata, per questo sono scattate le prime segnalazioni. Il cellulare della donna avrebbe agganciato una cella a Lazey e lì sono iniziate le ricerche coordinate tra Protezione Civile, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco.

Tutta l'area è stata battuta in modo capillare, per questo da oggi si allargheranno le ricerche che verranno aiutate anche dall'intervento dell'elicottero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 12:53

