Ryanair, volo per Catania cancellato ​a mezzanotte: passeggeri furibondi

TREVISO - Volo Ryanair cancellato e passeggeri costretti a tornarsene a casa o a dormire in hotel. È successo ieri sera, domenica 28 luglio, all'aeroporto Canova di Treviso. Il volo diretto a Catania sarebbe dovuto partire alle 21.45 «Ma i passeggeri sono rimasti in attesa di sapere se sarebbero riusciti a decollare o meno fino alla mezzanotte, quando la compagnia ha avvertito che il volo era stato cancellato - racconta uno dei viaggiatori, un padovano -, a quel punto molti si sono arrabbiati».



La tensione è salita, a mezzanotte e sette minuti la calca alle biglietterie era tanta, i passeggeri volevano capire se ci sarebbe stato un volo il giorno successivo o se ci fossero alternative per raggiungere la destinazione. A quel punto la doccia fredda: a quanto pare non sono previsti voli liberi per Catania fino al 3 agosto. A quel punto alcuni passeggeri hanno noleggiato un'auto e sono partiti verso la Sicilia, altri sono tornati a casa.



