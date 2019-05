Sbaglia aereo e sbarca a Bari, ira di un passeggero (in dialetto sardo) sull'hostess

Ryanair

Twitter

Atterrati. Si accorge che si trova a Bari e non a Cagliari. 😂😂 #Ryanair volo Pisa - Bari pic.twitter.com/yIHTk6GrUs — vee2.run (@RunVee2) 20 maggio 2019

Martedì 21 Maggio 2019, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo si imbarca da Pisa convinto di volare verso Cagliari ma dopo l'atterraggio scopre di trovarsi a Bari. Non è una scena tratta da un film: è successo ieri su un volo. Colpa dell'ingenuità e della distrazione del passeggero o dell'assenza dei dovuti controlli al gate e sull'aereo da parete della compagnia? Fatto sta che una volta resosi conto di aver sbagliato destinazione, l'uomo ha iniziato a inveire contro hostess e steward in italiano e in dialetto sardo con alcuni insulti non propro british.Lo sfogo del passeggero è stato ripreso da qualcuno col cellulare e postato su. Il quotidiano L'Unione Sarda ha reso noto che Ryanair ha affidato ad unauna precisione relativa a quanto accaduto: «Abbiamo chiesto all’operatore incaricato dei servizi di assistenza a terra ad aerei e passeggeri Ryanair presso l’aeroporto di Pisa di fare luce su questo caso e di assicurarsi che non si ripeta».