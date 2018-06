Damien Chazelle mette i piedi sulla Luna. Il regista americano, Oscar miglior regia nel 2017 per La La Land, sta ultimando il nuovo attesissimo film Il Primo Uomo, la cui anteprima mondiale potrebbe essere alla Mostra del cinema di Venezia, il Lido che gli diede ribalta (Emma Stone coppa Volpi) e dal quale partì per la corsa alle statuette, con 14 candidature e sei Oscar.









Prodotto da Dreamworks e Universal, in sala in America dal 12 ottobre (dal 30 ottobre in Italia), vede riformarsi la coppia Chazelle-Ryan Gosling, regista e protagonista, mentre nel cast femminile troviamo la lanciatissima Claire Foy, la regina Elisabetta di The Crown. Emma Stone, invece, al top tra le attrici più pagate in America, prepara il ruolo della cattiva Crudelia De Mon, la perfida della Carica dei 101 al centro di un film tutto su di lei, un live action che la racconterà da giovane (la cosa curiosa è che Glenn Close è produttrice esecutiva).



Il trailer del Primo Uomo, rilasciato in questi giorni in italiano, sgombra il campo da possibili romanticismi sul satellite celeste: avventura, tecnologia, adrenalina e una discreta ansia sull'impresa epica e impossibile del landing lunare sono gli elementi del film, che suona oggi, in piena presidenza Trump, ad alto patriottismo. Tutto ruota intorno alla figura mito di Neil Armstrong, il primo uomo a posare un piede sulla Luna il 20 luglio 1969, al culmine di una delle missioni più pericolose dell'essere umano.



Una storia avvincente scritta dal premio Oscar Josh Singer (Il caso Spotlight) basata su First Man, la biografia best seller scritta da James R. Hansen che racconta momento per momento la missione della Nasa, gli altissimi rischi, i sacrifici personali di Armstrong e degli altri astronauti.