Le rompono la carrozzina sul volo Ryanair, disabile bloccata in vacanza: «mi hanno tagliato le gambe»

La carrozzina è stata danneggiata durante il volo Ryanair Bari - Cagliari e la passeggera è bloccata senza possibilità di muoversi. Per Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma affetta da atrofia muscolare spinale (Sma), la carrozzina è come una parte del corpo e senza non può muoversi.

La presidente di Famiglie Sma si trova lontano da casa, senza possibilità di muoversi e la sua vacanza è stata irrimediabilmente rovinata. «E' il mio peggiore incubo. Le carrozzine non sono oggetti comuni - dichiara Anita Pallara sul suo profilo Facebook - È come se mi avessero improvvisamente tagliato le gambe e le braccia, senza avvertirmi e senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile».



Anita è partita con i genitori per una vacanza in Sardegna martedì 6 luglio, a bordo del volo Ryanair delle 12.35. «Ryanair - spiega Anita - non ha uno spazio dedicato in stiva, le carrozzine vengono caricate come bagagli, come merce, nessuna attenzione verso una cosa sacra. Risultato: arrivo a Cagliari e mi ritrovo con una carrozzina completamente inutilizzabile, sono lontana da casa, non mi posso muovere e la mia carrozzina nuova, comprata ad aprile, è distrutta per un banale volo aereo».

