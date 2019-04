Stava accompagnando la nipotina di 21 mesi all'asilo quando è stata avvicinata da una donna che, senza dire nulla, si è avventata sul passeggino tentando di portare via la bimba. È successo questa mattina, alle 8,30 nel cuore del centro storico di Roma, a pochi passi dalla metro Repubblica e da un nido. A scongiurare il rapimento le urla della nonna, una 68enne romana, e l'intervento di due passanti che hanno messo in fuga la donna

Roma, sparatoria davanti a un bar di Cinecittà: due feriti in ospedale

Stefano Leo, la confessione choc: «Ero triste, volevo uccidere una persona felice»

Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione Macao che, raccolta la denuncia presentata tre ore più tardi dal papà della bimba, hanno raccolto le testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza in strada. «Era alta e grossa», è riuscita a dire la nonna, ancora sotto choc.

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA