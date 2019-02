Roberto, ex rugbista in ottima salute ucciso dall'influenza in 20 giorni

Morto per polmonite, complicanza insorta dopo l'influenza. Se ne è andato così ieri notte all'ospedale di Belluno, dove era ricoverato, Roberto Faneo, 65 anni del Boscon, imprenditore e ex giocatore di rugby, oltre che presidente e sponsor dell'Asd Rugby Belluno Antico Cadore, negli anni della serie A.



La notizia della morte di un pilastro del mondo sportivo e imprenditoriale della provincia si è diffusa subito in città e sui social. Roberto, che godeva di ottima salute, se ne è andato in 20 giorni per un virus misterioso che si è esteso ai polmoni facendoli collassare. Ieri alle 2 di notte è spirato, gettando nel dolore tutti gli amici sportivi che lo avevano conosciuto e amato e che lo hanno salutato così: «Un rugbista non muore, al massimo passa la palla». © RIPRODUZIONE RISERVATA