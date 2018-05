Rivoli, alle porte di Torino. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola in un parcheggio, in via Alpignano, poi con la stessa arma ha tentato il suicidio: le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo presunto responsabile dell'omicidio è Enzo Giorio, 75 anni, l'ex coniuge deceduta si chiamava invece Maria Clara Cornelli, sua coetanea.



Da Imma a Laura, la strage senza fine dei femminicidi: "Tremila vittime dal 2000" Tragedia familiare a, alle porte di Torino. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola in un parcheggio, in via Alpignano, poi con la stessa arma ha tentato il suicidio: le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo presunto responsabile dell'omicidio è, 75 anni, l'ex coniuge deceduta si chiamava invecesua coetanea.

Un tragico pomeriggio di sangue: l'uomo, dopo aver ucciso la ex moglie ha rivolto l'arma contro se stesso. Gli abitanti della zona hanno udito gli spari, tre a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, un quarto sparo poco dopo, probabilmente quello del tentato suicidio. I carabinieri stanno ancora raccogliendo le informazioni dagli abitanti della zona per ricostruire accuratamente quanto è accaduto. Non ci sarebbero denunce presentate dalla donna nei confronti dell'ex marito, la cui pistola era regolarmente detenuta.



La donna è stata freddata con almeno due colpi, forse tre, che l'hanno raggiunta al volto e al torace mentre si trovava vicino ad una Volkswagen Up rossa parcheggiata.