Trasfusione infetta, ai familiari spetta 1 milione di euro ma i soldi non sono ancora arrivati: presentata un'istanza al Tar

di Redazione web

Cosa è successo

Il caso riguarda una donna che nel 1973 era stata sottoposta, in un ospedale di Catania, a delle emotrasfusioni dopo le quali contraeva il virus dell'epatite C che, aggravatasi in cirrosi epatica, ha determinato il suo decesso.

Il marito e i tre figli, nel settembre 2016, hanno chiesto, prima bonariamente, il risarcimento al ministero competente. Due anni dopo hanno avviato l’iter giudiziario, con l’avvocato Silvio Vignera.

Ma il risarcimento non è stato effettuato e la famiglia ha presentato un’istanza al Tar di Catania. «La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – spiega l’avvocato Vignera – ha più volte sanzionato lo Stato Italiano per notevoli e ingiustificabili ritardi nel riconoscere il diritto delle vittime di danni da emotrasfusioni e nel pagamento dei relativi risarcimenti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA