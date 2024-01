Muore dopo le cure mediche, i parenti risarciti con un milione di euro: cosa è successo all'ospedale Angelo di Mestre

di Redazione web

Dopo essere stato in cura all'ospedale all'Angelo di Mestre è morto e da quì, nel 2016, è nata una vicenda giudiziaria tra i parenti della vittima e l'Uss 3 Serenissima di Venezia. Una vicenda che, dopo anni, ha portato ad una accordo per una liquidazione del danno per un milione di euro.

L'accordo

Secondo l'accordo, sancito dopo una serie di consulenze ed un invito del giudice a chiudere la vertenza nel 2022, l'Ulss verserà 500mila euro ai familiari mentre altrettanto sarà chiamata a fare l'assicurazione dell'ospedale. La vicenda - come riferisce Il Gazzettino - si è chiusa nel maggio del 2023 e se ne è avuta notizia solo dopo la pubblicazione di una delibera dell'Ulss veneziana che dà il via al pagamento a seguito di un ulteriore invito da parte del giudice a chiudere in via bonaria la vicenda.



In un primo tempo il Comitato per la valutazione dei rischi dell'Ulss propendeva per una causa ma, come recitano le carte «i rischi derivanti dal proseguio del giudizio» fanno cedere le armi e la Serenissima va all'accordo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 16:17

