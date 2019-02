Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da vittima di una violenza sessuale all’arresto per estorsione. Protagonista una 46enne nordafricana residente nel Riminese che, lo scorso maggio, aveva denunciato un riccionese 56enne di aver abusato di lei. L’uomo era stato arrestato in flagranza dopo la richiesta d’aiuto della donna. Durante le indagini, però, è stata la donna a finire in manette per un altro episodio, lo scorso settembre, con l’accusa di estorsione per aver ricattato l’ex amante. L’uomo, un 40enne di Sassocorvaro in crisi familiare, dopo aver deciso di tornare con la famiglia era stato ricattato dall’amante: «Dammi 3mila euro o dico tutto a tua moglie». Il 40enne si era così rivolto ai carabinieri di Sassocorvaro e, con loro, era riuscito a incastrare la donna, accusata poi di estorsione e passata, nel giro di pochi mesi, da vittima a carnefice.