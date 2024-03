Carica male piatti e pentole nella lavastoviglie, la compagna gli strappa la maglietta e lo prende a calci

di Redazione web

Graffi e calci per una lavastoviglie caricata male. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, la vittima di questa aggressione è un uomo colpevole, secondo la compagna, di non aver sistemato piatti e pentole a dovere nell'elettrodomestico. La donna, 38enne, è stata denunciata per lesioni personali.

La coppia, residente a Cavriago nel Reggiano, covava dissapori da tempo e questo è stato solo l'ultimo di una serie di litigi. La sera di giovedì 21 marzo lui, 40 anni, stava riempendo la lavastoviglie quando lei lo ha aggredito verbalmente per poi passare alle mani: prima gli ha strappato la maglietta, lo ha graffiato sulla pancia e sulle braccia e infine lo ha preso a calci.

I vicini, allertati dalle urla, hanno chiamato il 112. I carabinieri hanno calmato gli animi e l'uomo è stato portato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. I vicini, allertati dalle urla, hanno chiamato il 112..

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 17:42

