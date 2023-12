Neonata di due giorni muore in ospedale, genitori sconvolti. I medici: «Crisi respiratoria»

di Redazione Web

Una neonata di appena due giorni è morta nei giorni scorsi all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla struttura ospedaliera, la piccola, nata al termine della gestazione oltre la data presunta del parto, avrebbe avuto una crisi respiratoria 48 ore dopo la nascita, che non è riuscita a superare. Da subito avrebbe mostrato gravi problemi respiratori che avrebbero portato il cuore a cedere poco dopo. Una tragedia che ha lasciato sconvolti i genitori.

La morte prematura

La direzione dell'Arcispedale di Reggio Emilia si stringe al dolore della famiglia e in una nota scrive: «La piccola ha presentato fin dalla nascita una grave depressione cardiorespiratoria con ipossia severa refrattaria. A nulla sono valse tutte le terapie prontamente messe in atto dai sanitari. Al momento sono in corso gli accertamenti metabolici e autoptici effettuati per chiarire il quadro».

