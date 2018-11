Rifiuta un passaggio a due stranieri. ​Pestato e rapinato nel parcheggio

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Passa la serata con due stranieri conosciuti qualche tempo prima, un giro di osterie e qualche sigaretta fumata nel parcheggio, prima di tornare a casa. Tutto nella norma, finché i due non: quello di essere. Il protagonista della vicenda dice di no, se ne vuole tornare a casa, ma i due non la prendono bene, per niente. Parte unche gli rompe perfino due denti, poi scatta la: i due afferrano le chiavi dell'auto del malcapitato, il portafoglio e il cellulare, e scappano, non senza ricordarsi di minacciarlo in caso avesse pensato di denunciarli.Il fatto è accaduto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 novembre. Ieri mattina alle sei è arrivata la chiamata alla sala operativa della Polizia che ha inviato una squadra in via Castello d'Amore a Treviso. Qui gli agenti hanno trovato la vittima, un sessantenne trevigiano, con il volto tumefatto e visibilmente scosso. Raccolta la sua testimonianza, gli agenti si sono messi alle costole dei due stranieri e sono riusciti a rintracciare l'auto della vittima, una Alfa Romeo trovata in un fossato a Carbonera con le chiavi ancora all'interno. Dei due però nessuna traccia, almeno fino alle 11.30 di mattina, quando, grazie alle telecamere di sorveglianza del centro città, è stato rintracciato uno dei due stranieri, già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di C.N.M., 30enne rumeno. I poliziotti drante una perquisizione hanno anche ritrovato il cellulare della vittima, sono quindi scattate le manette per il 30enne, arrestato con l'accusa di rapina aggravata e portato in carcere a Santa Bona, a disposizione del Pubblico Ministero per il processo per direttissima.