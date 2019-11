Rapina in pasticceria: zia Anna, 80 anni, morde il malvivente e lo mette in fuga

Domenica 3 Novembre 2019, 22:19

Il suo nome è, ma adtutti la conoscono come '', dal nome della sua. Ieri sera, questa donna di 80 anni è riuscita con coraggio a sventare una, costringendo un malvivente a mettersi in fuga.L'episodio è accaduto ieri sera, poco prima dell'orario di chiusura: ilè entrato in pasticceria e ha cercato di sorprendere l'anziana di spalle, tappandole la bocca per evitare che gridasse e chiedesse aiuto. '', però, ha reagito all'aggressione, mordendo il rapinatore alla mano e costringendolo a fuggire.«Quell'uomo è entrato con la scusa di chiedere due tramezzini. Mi sono girata per andare a prenderglieli e lui, passando oltre il bancone, mi ha aggredito alle spalle» - ha spiegato l'anziana, che è rimasta ferita in modo lieve ed è stata medicata dopo l'aggressione - «Non l'ho neanche visto in faccia: sono caduta, l'ho morso e ho iniziato ad urlare, poi lui è scappato».